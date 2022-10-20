В МИДе назвали обвинения в использовании иранских БПЛА притянутыми за уши
Информация о том, что Россия в ходе спецоперации использует иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), является притянутыми за уши слухами, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эта информация используется для давления на Тегеран.
«Слухи об иранских БПЛА, которые распространются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Ранее сегодня постпредство Чехии сообщило, что ЕС согласовал санкции в отношении трех физлиц и пяти компаний, четыре из которых уже находятся в санкционном списке. Накануне Bloomberg сообщал, что речь идет о трех генералах и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников. Санкции вступят в силу сегодня, после публикации в официальном журнале.
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.
Сегодня постпред Ирана при ООН опроверг информацию о поставках БПЛА для применения в ходе спецоперации на Украине. Ранее в МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.
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