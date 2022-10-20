В МИДе назвали обвинения в использовании иранских БПЛА притянутыми за уши

«Слухи об иранских БПЛА, которые распространются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).