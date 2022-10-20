ЕС ввел санкции в отношении Ирана за возможные поставки беспилотников России
Страны Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против Ирана в связи с обвинениями Тегерана в поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве, об этом сообщило представительство Чехии в ЕС в своем аккаунте в Twitter
«В рекордное время после трех дней обсуждений постпреды стран ЕС согласовали меры против компаний, поставляющих иранские дроны, которые наносили удары по Украине», — сказано в сообщении.
Уточняется, что санкции затронут трех физлиц и пять компаний, в отношении четырех из которых ранее уже были введены санкции. Накануне Bloomberg сообщал, что речь идет о трех генералах и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников. Санкции вступят в силу сегодня, после публикации в официальном журнале.
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В Еврокомиссии подчеркнули, что обладают доказательствами поставок беспилотников, а Совет ЕС на заседании в понедельник пришел к согласию касательно того, что реакция ЕС на эти поставки должна последовать незамедлительно.
При этом в России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, сегодня постпред Ирана при ООН опроверг информацию о поставках БПЛА для применения в ходе спецоперации на Украине. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом».
Ранее в МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.
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