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Экономика

ЕС ввел санкции в отношении Ирана за возможные поставки беспилотников России

Ведомости

Страны Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против Ирана в связи с обвинениями Тегерана в поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве, об этом сообщило представительство Чехии в ЕС в своем аккаунте в Twitter

«В рекордное время после трех дней обсуждений постпреды стран ЕС согласовали меры против компаний, поставляющих иранские дроны, которые наносили удары по Украине», — сказано в сообщении.

Уточняется, что санкции затронут трех физлиц и пять компаний, в отношении четырех из которых ранее уже были введены санкции. Накануне Bloomberg сообщал, что речь идет о трех генералах и компании Shahed Aviation Industries, которая занимается разработкой беспилотников. Санкции вступят в силу сегодня, после публикации в официальном журнале.

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17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В Еврокомиссии подчеркнули, что обладают доказательствами поставок беспилотников, а Совет ЕС на заседании в понедельник пришел к согласию касательно того, что реакция ЕС на эти поставки должна последовать незамедлительно.

При этом в России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, сегодня постпред Ирана при ООН опроверг информацию о поставках БПЛА для применения в ходе спецоперации на Украине. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом».

Ранее в МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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