ЕС ввел санкции в отношении Ирана за возможные поставки беспилотников России

При этом в России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, сегодня постпред Ирана при ООН опроверг информацию о поставках БПЛА для применения в ходе спецоперации на Украине. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом».