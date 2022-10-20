Постпред Ирана при ООН опроверг поставки беспилотников в Россию
Иран не передавал России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для применения в ходе спецоперации на Украине, об этом сообщил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани.
«Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине», — сказал Иравани (цит. по «РИА Новости»).
По его словам, страны намеренно «пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана» и обвиняют его в нарушении резолюции 2231, согласно которой, в частности, Тегерану запрещено передавать предметы, материалы, оборудование, товары и технологии, если они не были одобрены заранее Советом безопасности ООН в каждом конкретном случае. «Иран твердо убежден, что ни одно из его вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках параграфа 4 приложения "Б" резолюции 2231», — подытожил Иравани.
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Представители стран Евросоюза предварительно согласовали перечень из восьми лиц и организаций Ирана, в отношении которых будут введены санкции. В Еврокомиссии подчеркнули, что обладают доказательствами поставок беспилотников, а Совет ЕС на заседании в понедельник пришел к согласию касательно того, что реакция ЕС на эти поставки должна последовать незамедлительно.
При этом в России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом».
Ранее в МИД Ирана также сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.
Кроме того, после того, как стало известно о возможных поставках иранских БПЛА России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Украине военную помощь, до сих пор Израиль помогает только по гуманитарным вопросам.
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