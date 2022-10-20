Постпред Ирана при ООН опроверг поставки беспилотников в Россию

По его словам, страны намеренно «пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана» и обвиняют его в нарушении резолюции 2231, согласно которой, в частности, Тегерану запрещено передавать предметы, материалы, оборудование, товары и технологии, если они не были одобрены заранее Советом безопасности ООН в каждом конкретном случае. «Иран твердо убежден, что ни одно из его вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках параграфа 4 приложения "Б" резолюции 2231», — подытожил Иравани.