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Постпред Ирана при ООН опроверг поставки беспилотников в Россию

Ведомости

Иран не передавал России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для применения в ходе спецоперации на Украине, об этом сообщил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани.

«Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине», — сказал Иравани (цит. по «РИА Новости»).

По его словам, страны намеренно «пытаются запустить кампанию дезинформации против Ирана» и обвиняют его в нарушении резолюции 2231, согласно которой, в частности, Тегерану запрещено передавать предметы, материалы, оборудование, товары и технологии, если они не были одобрены заранее Советом безопасности ООН в каждом конкретном случае. «Иран твердо убежден, что ни одно из его вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках параграфа 4 приложения "Б" резолюции 2231», — подытожил Иравани.

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17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Представители стран Евросоюза предварительно согласовали перечень из восьми лиц и организаций Ирана, в отношении которых будут введены санкции. В Еврокомиссии подчеркнули, что обладают доказательствами поставок беспилотников, а Совет ЕС на заседании в понедельник пришел к согласию касательно того, что реакция ЕС на эти поставки должна последовать незамедлительно.

При этом в России и Иране подобные обвинения отрицают. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». 

Ранее в МИД Ирана также сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.

Кроме того, после того, как стало известно о возможных поставках иранских БПЛА России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Украине военную помощь, до сих пор Израиль помогает только по гуманитарным вопросам. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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