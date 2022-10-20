США и ЕС грозят Ирану санкциями за возможные поставки дронов-камикадзе России

Евросоюз планирует в ближайшие дни ввести санкции против юридических и физических лиц Ирана в связи с информацией о возможных поставках оружия России, включая беспилотники-камикадзе и баллистические ракеты. Об этом сообщило 19 октября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Bloomberg в тот же день уточнил, что ЕС может ввести санкции против трех иранских генералов и производителя беспилотников семейства Shahed, которые, по заявлениям украинских властей, используются Россией для ударов по энергетической инфраструктуре. По данным Reuters, ЕС согласует санкции против восьми физических лиц и компаний Ирана до утра 20 октября.