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США и ЕС грозят Ирану санкциями за возможные поставки дронов-камикадзе России

Но эффективные меры давления на Тегеран уже давно исчерпаны
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал Анна Караванова
Roman Petushkov / Reuters

Евросоюз планирует в ближайшие дни ввести санкции против юридических и физических лиц Ирана в связи с информацией о возможных поставках оружия России, включая беспилотники-камикадзе и баллистические ракеты. Об этом сообщило 19 октября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Bloomberg в тот же день уточнил, что ЕС может ввести санкции против трех иранских генералов и производителя беспилотников семейства Shahed, которые, по заявлениям украинских властей, используются Россией для ударов по энергетической инфраструктуре. По данным Reuters, ЕС согласует санкции против восьми физических лиц и компаний Ирана до утра 20 октября.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон продолжит предпринимать «практические агрессивные шаги, чтобы затруднить продажу этого оружия, включая санкции, меры экспортного контроля».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных