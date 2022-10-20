США и ЕС грозят Ирану санкциями за возможные поставки дронов-камикадзе России

США и ЕС грозят Ирану санкциями за возможные поставки дронов-камикадзе РоссииНо эффективные меры давления на Тегеран уже давно исчерпаны
Евросоюз планирует в ближайшие дни ввести санкции против юридических и физических лиц Ирана в связи с информацией о возможных поставках оружия России, включая беспилотники-камикадзе и баллистические ракеты. Об этом сообщило 19 октября издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. Bloomberg в тот же день уточнил, что ЕС может ввести санкции против трех иранских генералов и производителя беспилотников семейства Shahed, которые, по заявлениям украинских властей, используются Россией для ударов по энергетической инфраструктуре. По данным Reuters, ЕС согласует санкции против восьми физических лиц и компаний Ирана до утра 20 октября.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон продолжит предпринимать «практические агрессивные шаги, чтобы затруднить продажу этого оружия, включая санкции, меры экспортного контроля».