МИД Ирана опроверг поставки России оружия для боевых действий на Украине
Иран не поставлял и не будет поставлять России оружие для использования в боевых действиях на Украине, заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с финским коллегой Пеккой Хаависто.
«Несмотря на то что ряд стран оказывают военную поддержку Киеву, мы не передавали и не будем передавать России никакого оружия для ведения войны на Украине», — цитирует Абдоллахияна пресс-служба МИДа.
По его словам, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.
В конце августа газета The Washington Post сообщила, что Иран поставил России первую партию беспилотников. По данным издания, использовать их планируется в ходе спецоперации на Украине. В Кремле публикацию назвали «информационным вбросом». Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема закупки иранских беспилотников Россией «искусственно раскручивалась» в американских СМИ.
В конце сентября Абдоллахиян подтвердил, что Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине, поскольку это ведет лишь к затягиванию военных действий. Журналист издания поинтересовался, поставляет ли Иран России беспилотники, которые впоследствии применяются на Украине. Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран считает неприемлемым продажу оружия какой-либо из сторон, будь то Украина или Россия, для его использования в ходе конфликта.
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