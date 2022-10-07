МИД Ирана опроверг поставки России оружия для боевых действий на Украине

В конце сентября Абдоллахиян подтвердил, что Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине, поскольку это ведет лишь к затягиванию военных действий. Журналист издания поинтересовался, поставляет ли Иран России беспилотники, которые впоследствии применяются на Украине. Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран считает неприемлемым продажу оружия какой-либо из сторон, будь то Украина или Россия, для его использования в ходе конфликта.