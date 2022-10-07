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МИД Ирана опроверг поставки России оружия для боевых действий на Украине

Ведомости

Иран не поставлял и не будет поставлять России оружие для использования в боевых действиях на Украине, заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с финским коллегой Пеккой Хаависто.

«Несмотря на то что ряд стран оказывают военную поддержку Киеву, мы не передавали и не будем передавать России никакого оружия для ведения войны на Украине», — цитирует Абдоллахияна пресс-служба МИДа.

По его словам, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.

В конце августа газета The Washington Post сообщила, что Иран поставил России первую партию беспилотников. По данным издания, использовать их планируется в ходе спецоперации на Украине. В Кремле публикацию назвали «информационным вбросом». Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема закупки иранских беспилотников Россией «искусственно раскручивалась» в американских СМИ. 

В конце сентября Абдоллахиян подтвердил, что Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине, поскольку это ведет лишь к затягиванию военных действий. Журналист издания поинтересовался, поставляет ли Иран России беспилотники, которые впоследствии применяются на Украине. Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран считает неприемлемым продажу оружия какой-либо из сторон, будь то Украина или Россия, для его использования в ходе конфликта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных