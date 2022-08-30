WP: Иран отправил России первую партию беспилотников

Россия сейчас имеет около 1500 – 2000 разведывательных БПЛА, однако у России не так много беспилотников, способных «наносить точные удары по целям в глубине вражеской территории», пишет WP. В ходе испытаний иранских беспилотников в России начали выявлять неполадки в их в работе, рассказал источник газеты. Также, по его словам, «русские остались недовольны» первыми испытаниями.