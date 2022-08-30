WP: Иран отправил России первую партию беспилотников
Правительство Ирана отправило в Россию первую партию беспилотников, которые будут использованы в ходе спецоперации на Украине, сообщает The Washington Post (WP). Однако, по данным американских чиновников, в ходе испытаний иранские БПЛА показали многочисленные сбои в работе.
По данным WP,19 августа из Ирана вылетели транспортные самолеты, перевозившие по меньшей мере два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. В частности, первыми среди переданных беспилотников стали БПЛА серий Mohajer-6 и Shahed. В будущем планируется передача сотен иранских БПЛА различных типов, сообщили представители Белого дома газете.
Россия сейчас имеет около 1500 – 2000 разведывательных БПЛА, однако у России не так много беспилотников, способных «наносить точные удары по целям в глубине вражеской территории», пишет WP. В ходе испытаний иранских беспилотников в России начали выявлять неполадки в их в работе, рассказал источник газеты. Также, по его словам, «русские остались недовольны» первыми испытаниями.
21 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска будут гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотники и активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах (лазерное, электромагнитное оружие и т. д.) По его словам, в 2022 г. на боевое дежурство планируется поставить первую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», а комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать в войска.
12 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что, по информации Вашингтона, власти Ирана планируют передать России несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружения. При этом, по словам помощника президента России Владимира Путина Юрия Ушакова, президент не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.
16 августа Минобороны РФ подписало ряд контрактов на изготовление и поставку БПЛА. В их числе «Орлан-10», «Орлан-30», которые изготовит «Специальный технологический центр», контракт на БПЛА «Иноходец» заключены с акционерным обществом «Кронштадт», а также контракт на БПЛА «Электрон-3» – с акционерным обществом ЭНИКС.
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