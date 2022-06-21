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Путин: первый «Сармат» встанет на боевое дежурство до конца года

Ведомости

Власти России планируют и дальше развивать и укреплять армию страны с учетом потенциальных военных угроз, в 2022 г. на боевое дежурство планируется поставить первую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

«Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов совершенствовать их боевой состав <…> Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — рассказал Путин.

«Сармат»

О разработке этой ракеты Путин впервые объявил 1 марта 2018 г. во время обращения к Федеральному собранию. Ракета разрабатывается ГРЦ имени Макеева в Миассе, а ее производство развертывается на Красноярском машиностроительном заводе. До сих пор проводились только бросковые испытания «Сармата», в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс, затрудняя работу ПРО.

В составе Ракетных войск стратегического назначения РС-28 должна заменить ракету РС-20 «Воевода» разработки украинского КБ «Южное» в Днепре. Комментируя запуск ракеты в апреле, Путин отметил, что «это оружие заставит задуматься тех, кто в пылу агрессивной риторики попытается нам угрожать».

По его словам, в войска начали поступать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Российская армия будет гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотники и активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах (лазерное, электромагнитное и другое оружие). 

20 апреля Минобороны сообщило о первом успешном испытании межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат». Ракету запустили с полигона Плесецк, на всех этапах полета ракеты были подтверждены расчетные характеристики. Затем глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация произведет 46 боевых комплексов «Сармат». По его словам, в 2022 г. планируется провести летно-конструкторские испытания, а параллельно производятся серийные ракеты для оснащения первого полка в Красноярском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных