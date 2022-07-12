Салливан: Иран планирует передать России беспилотники

«Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения. Наша информация также свидетельствует о том, что Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля», — рассказал Салливан (цитата по ТАСС).