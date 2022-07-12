Салливан: Иран планирует передать России беспилотники
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что, по информации Вашингтона, власти Ирана якобы планируют передать России несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружения. Об этом Салливан заявил в ходе брифинга.
«Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения. Наша информация также свидетельствует о том, что Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля», — рассказал Салливан (цитата по ТАСС).
По его словам, неясно, начал ли Иран поставлять вооружение России. Салливан назвал это примером того, что Россия обращается к таким странам, как Иран, за оружием, которое используется или использовалось «до того, как мы обеспечили прекращение огня в Йемене, для атак на Саудовскую Аравию».
Украина использует в районе боевых действий американские беспилотники Switchblade. В начале июня Reuters со ссылкой на источник писал, что администрация Джо Байдена передаст Украине четыре беспилотных летательных аппарата MQ-1C Gray Eagle и к ним одну станцию управления от компании General Atomics. Турция поставляет Киеву дроны Bayraktar TB2.
21 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска будут гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотники и активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах (лазерное, электромагнитное оружие и т. д.) По его словам, в 2022 г. на боевое дежурство планируется поставить первую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», а комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать в войска.
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