Baykar Makina передаст Украине три беспилотника безвозмездно

Украина начала закупать турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.