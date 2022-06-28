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Baykar Makina передаст Украине три беспилотника безвозмездно

Ведомости

Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на производстве ударных беспилотников Bayraktar TB2, пообещала безвозмездно поставить Украине еще три летательных аппарата, следует из сообщения компании в Twitter.

«Baykar осведомлен об успехе краудфандинговой кампании "Люди Байрактара", в результате которой удалось собрать средства на покупку нескольких Bayraktar TB2 для украинцев. Мы отказываемся принимать эти деньги и бесплатно направим три беспилотника украинской армии», — говорится в сообщении.

В конце мая литовский журналист Андрюс Тапинас запустил кампанию по сбору средств на покупку беспилотников для украинской армии. По его данным, более 200 000 человек перевели нужную сумму за три с половиной дня, всего удалось собрать около 6 млн евро.

В начале июня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция бесплатно передаст беспилотник Bayraktar украинским военным. В Литве ранее был объявлен сбор средств на беспилотник, но деньги было решено направить на гуманитарную помощь Украине.

Украина начала закупать турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных