Baykar Makina передаст Украине три беспилотника безвозмездно
Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на производстве ударных беспилотников Bayraktar TB2, пообещала безвозмездно поставить Украине еще три летательных аппарата, следует из сообщения компании в Twitter.
«Baykar осведомлен об успехе краудфандинговой кампании "Люди Байрактара", в результате которой удалось собрать средства на покупку нескольких Bayraktar TB2 для украинцев. Мы отказываемся принимать эти деньги и бесплатно направим три беспилотника украинской армии», — говорится в сообщении.
В конце мая литовский журналист Андрюс Тапинас запустил кампанию по сбору средств на покупку беспилотников для украинской армии. По его данным, более 200 000 человек перевели нужную сумму за три с половиной дня, всего удалось собрать около 6 млн евро.
В начале июня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция бесплатно передаст беспилотник Bayraktar украинским военным. В Литве ранее был объявлен сбор средств на беспилотник, но деньги было решено направить на гуманитарную помощь Украине.
Украина начала закупать турецкие беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Вооруженный дрон способен находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км.