США поставят Украине ударные беспилотники

США поставят Украине ударные беспилотникиХода спецоперации они не изменят
Администрация Байдена передаст Украине четыре беспилотных летательных аппарата MQ-1C Gray Eagle и к ним одну станцию управления от компании General Atomics. Об этом 1 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника. По данным агентства, в случае продажи таких беспилотников Киеву в распоряжении ВСУ окажется вооружение, якобы на голову превосходящее имеющиеся модели дронов, в том числе и турецкие Bayraktar. Беспилотники Gray Eagle способны находиться в воздухе 30 и более часов, собирая большое количество разведывательных данных. Для сравнения: аналогичные дроны турецкого производства способны на полет максимум в течение 12–24 часов.
Армейский вариант Gray Eagle – это габаритная машина, имеющая 8 м в длину и 17 м в размахе крыльев. Такой дрон может оснащаться восемью легкими ракетами типа Hellfire, предназначенными для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.
По сравнению с Bayraktar американский беспилотник способен нести вдвое более тяжелую боевую нагрузку массой около 200 кг. Таким образом, добавляет Reuters, США впервые предоставляют Украине вооружение, способное наносить множественные удары по целям в глубине российской территории. Средства на закупку новых беспилотников администрация выделит из принятого ранее пакета помощи Украине размером в $40 млрд, в котором $6 млрд предназначены на закупку нового вооружения, обучение и логистику. По данным Reuters, в стандартных условиях обучение операторов и технических бригад для дронов занимает месяцы, однако уже предложен план ускоренной тренировки, которая займет всего несколько недель.