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США поставят Украине ударные беспилотники

Хода спецоперации они не изменят
Глеб Мишутин Алексей Никольский
США поставят Украине новейшие беспилотники MQ-1C / wikimedia

Администрация Байдена передаст Украине четыре беспилотных летательных аппарата MQ-1C Gray Eagle и к ним одну станцию управления от компании General Atomics. Об этом 1 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника. По данным агентства, в случае продажи таких беспилотников Киеву в распоряжении ВСУ окажется вооружение, якобы на голову превосходящее имеющиеся модели дронов, в том числе и турецкие Bayraktar. Беспилотники Gray Eagle способны находиться в воздухе 30 и более часов, собирая большое количество разведывательных данных. Для сравнения: аналогичные дроны турецкого производства способны на полет максимум в течение 12–24 часов.

Армейский вариант Gray Eagle – это габаритная машина, имеющая 8 м в длину и 17 м в размахе крыльев. Такой дрон может оснащаться восемью легкими ракетами типа Hellfire, предназначенными для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.

По сравнению с Bayraktar американский беспилотник способен нести вдвое более тяжелую боевую нагрузку массой около 200 кг. Таким образом, добавляет Reuters, США впервые предоставляют Украине вооружение, способное наносить множественные удары по целям в глубине российской территории. Средства на закупку новых беспилотников администрация выделит из принятого ранее пакета помощи Украине размером в $40 млрд, в котором $6 млрд предназначены на закупку нового вооружения, обучение и логистику. По данным Reuters, в стандартных условиях обучение операторов и технических бригад для дронов занимает месяцы, однако уже предложен план ускоренной тренировки, которая займет всего несколько недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных