США поставят Украине ударные беспилотники

Администрация Байдена передаст Украине четыре беспилотных летательных аппарата MQ-1C Gray Eagle и к ним одну станцию управления от компании General Atomics. Об этом 1 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника. По данным агентства, в случае продажи таких беспилотников Киеву в распоряжении ВСУ окажется вооружение, якобы на голову превосходящее имеющиеся модели дронов, в том числе и турецкие Bayraktar. Беспилотники Gray Eagle способны находиться в воздухе 30 и более часов, собирая большое количество разведывательных данных. Для сравнения: аналогичные дроны турецкого производства способны на полет максимум в течение 12–24 часов.