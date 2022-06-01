Германские зенитные комплексы для Украины придется изъять из контракта с Египтом

Чуть позже министерство обороны Германии прокомментировало заявления федерального канцлера, уточнив, что названных им систем ПВО нет в резерве у бундесвера. «Комплексов IRIS-T вообще нет на вооружении германской армии, – говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. – Поэтому или придется поставлять новые комплексы с производственной линии, что едва ли возможно в 2022 г., либо «выдернуть» их из выполняемого сейчас контракта с Египтом». Египет, напоминает эксперт, получил уже семь комплексов малой дальности модификации SL и первую партию комплексов модификации SLM увеличенной дальности – всего Египтом заказано 16 SLM. «Поскольку заказ выполняется за счет германского кредита, то у правительства ФРГ есть рычаги заставить египтян согласиться на передачу пары комплексов для Украины», – говорит Барабанов. Всего же, как ранее сообщало издание Bild, Украина запросила 10 комплексов IRIS-T SLM и первые поставки могут быть осуществлены в ноябре.