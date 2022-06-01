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Германские зенитные комплексы для Украины придется изъять из контракта с Египтом

Этих систем нет у бундесвера
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении в бундестаге 1 июня объявил о решении поставить Украине новейшие германские зенитные ракетные комплексы IRIS-T производства компании Diehl Defence. / АР

Канцлер Германии Олаф Шольц в выступлении в бундестаге 1 июня объявил о решении поставить Украине новейшие германские зенитные ракетные комплексы IRIS-T производства компании Diehl Defence.

«Это самая современная система ПВО, которая есть в распоряжении Германии. Благодаря этому мы даем Украине возможность защитить целый крупный город от русских воздушных атак», – заявил Шольц. Также он подтвердил информацию о том, что ФРГ вместе с США поставит Украине дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также артиллерийские радары. Ранее сообщалось, что ФРГ поставит боевые машины пехоты (БМП) Marder в количестве 100 единиц Греции в обмен на поставку последней Украине 100 БМП-1, полученных в 1990-е гг. из парка армии ГДР.

Чуть позже министерство обороны Германии прокомментировало заявления федерального канцлера, уточнив, что названных им систем ПВО нет в резерве у бундесвера. «Комплексов IRIS-T вообще нет на вооружении германской армии, – говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. – Поэтому или придется поставлять новые комплексы с производственной линии, что едва ли возможно в 2022 г., либо «выдернуть» их из выполняемого сейчас контракта с Египтом». Египет, напоминает эксперт, получил уже семь комплексов малой дальности модификации SL и первую партию комплексов модификации SLM увеличенной дальности – всего Египтом заказано 16 SLM. «Поскольку заказ выполняется за счет германского кредита, то у правительства ФРГ есть рычаги заставить египтян согласиться на передачу пары комплексов для Украины», – говорит Барабанов. Всего же, как ранее сообщало издание Bild, Украина запросила 10 комплексов IRIS-T SLM и первые поставки могут быть осуществлены в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных