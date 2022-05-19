США не хотят поставлять Украине дальнобойные ракетные системы

США не хотят поставлять Украине дальнобойные ракетные системыБелый дом опасается их утраты и эскалации военных действий
Администрация президента Джо Байдена сопротивляется передаче американских ракетных систем дальнего радиуса действия, пишет американское издание Politico, что вызывает разочарование у украинских официальных лиц. Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) MLRS и более современной HIMARS, которые стреляют как реактивными снарядами, так и тактическими ракетами. Дальность таких ракет для установки MLRS составляет почти 200 км, а для HIMARS разрабатываются и более дальнобойные ракеты. Однако, как пишет издание, в Белом доме опасаются, что поставка таких дальнобойных вооружений приведет к ударам по территории России и расширению и эскалации конфликта. Кроме того, пишет американское издание, в случае использования таких систем Россия может применить химическое оружие.
Есть и финансовые причины: до окончательного утверждения нового пакета помощи Украине в $39,8 млрд (из которых $20 млрд составляет военная помощь) у администрации остались полномочия потратить на эти цели лишь $100 млн (уже потрачено с начала года $3,8 млрд). А американские РСЗО и боеприпасы к ним стоят гораздо дороже, чем гаубицы М777 и снаряды к ним, которые США решили поставить в апреле в количестве 90 единиц.