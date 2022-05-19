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США не хотят поставлять Украине дальнобойные ракетные системы

Белый дом опасается их утраты и эскалации военных действий
Алексей Никольский
Система залпового огня HIMARS / FADEL SENNA / AFP

Администрация президента Джо Байдена сопротивляется передаче американских ракетных систем дальнего радиуса действия, пишет американское издание Politico, что вызывает разочарование у украинских официальных лиц. Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) MLRS и более современной HIMARS, которые стреляют как реактивными снарядами, так и тактическими ракетами. Дальность таких ракет для установки MLRS составляет почти 200 км, а для HIMARS разрабатываются и более дальнобойные ракеты. Однако, как пишет издание, в Белом доме опасаются, что поставка таких дальнобойных вооружений приведет к ударам по территории России и расширению и эскалации конфликта. Кроме того, пишет американское издание, в случае использования таких систем Россия может применить химическое оружие.

Есть и финансовые причины: до окончательного утверждения нового пакета помощи Украине в $39,8 млрд (из которых $20 млрд составляет военная помощь) у администрации остались полномочия потратить на эти цели лишь $100 млн (уже потрачено с начала года $3,8 млрд). А американские РСЗО и боеприпасы к ним стоят гораздо дороже, чем гаубицы М777 и снаряды к ним, которые США решили поставить в апреле в количестве 90 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных