США начинают поставки Украине артиллерии и бронетехники

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 13 апреля анонсировал детали очередного пакета военной помощи США Украине на $800 млн, в который впервые вошли бронетехника и артиллерия. Это 18 155-миллиметровых гаубиц неназванного типа, 40 000 артиллерийских снарядов, 200 бронетранспортеров М113. Киеву передадут и 11 вертолетов Ми-17 российского производства – ранее машины этого типа Пентагон заказывал в России для армии Афганистана, но там они не пригодились. Также с новым пакетом военной помощи Украина получит 10 артиллерийских радаров AN/TPQ-3G, два радара ПВО AN/MPQ-64 Sentinel, 300 дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов) Switchblade неназванных модификаций и 500 противотанковых ракет Javelin.