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США начинают поставки Украине артиллерии и бронетехники

Вашингтон отдаст Киеву в том числе 11 вертолетов Ми-17 российского производства
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Включая объявленный 13 апреля пакет в $800 млн, общий размер военной помощи США Украине с 24 февраля составил около $2,4 млрд, а за все президентство Джо Байдена – около $3 млрд / Sergei SUPINSKY / AFP

Россия отправила всем странам, поставляющим оружие на Украину, ноты, где говорится о непредсказуемых последствиях этих шагов, заявила «Ведомостям» официальный представитель МИДа Мария Захарова. О такой ноте в адрес госдепартамента ранее сообщила The Washington Post.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 13 апреля анонсировал детали очередного пакета военной помощи США Украине на $800 млн, в который впервые вошли бронетехника и артиллерия. Это 18 155-миллиметровых гаубиц неназванного типа, 40 000 артиллерийских снарядов, 200 бронетранспортеров М113. Киеву передадут и 11 вертолетов Ми-17 российского производства – ранее машины этого типа Пентагон заказывал в России для армии Афганистана, но там они не пригодились. Также с новым пакетом военной помощи Украина получит 10 артиллерийских радаров AN/TPQ-3G, два радара ПВО AN/MPQ-64 Sentinel, 300 дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов) Switchblade неназванных модификаций и 500 противотанковых ракет Javelin.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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