Минобороны РФ подписало контракты на покупку БПЛА

Контракты на изготовление и поставку БПЛА «Орлан-10», «Орлан-30» были подписаны Минобороны РФ со «Специальным технологическим центром», контракты на «Иноходец» – с акционерным обществом «Кронштадт», контракт на БПЛА «Электрон-3» – с акционерным обществом ЭНИКС.