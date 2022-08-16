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Минобороны РФ подписало контракты на покупку БПЛА

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Минобороны РФ подписало ряд контрактов о поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан», «Иноходец» и «Элерон» в рамках форума «Армия-2022». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу военного ведомства.

Контракты на изготовление и поставку БПЛА «Орлан-10», «Орлан-30» были подписаны Минобороны РФ со «Специальным технологическим центром», контракты на «Иноходец» – с акционерным обществом «Кронштадт», контракт на БПЛА «Электрон-3» – с акционерным обществом ЭНИКС.

26 июля стало известно, что Россия выразила желание сотрудничать с турецким производителем БПЛА Bayraktar. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Входящая в концерн «Калашников» компания ZALA aero представила серийный образец беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24 14 августа. Компания показала БПЛА перед открытием военно-технического форума «Армия-2022».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных