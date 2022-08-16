Минобороны РФ подписало контракты на покупку БПЛА
Минобороны РФ подписало ряд контрактов о поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан», «Иноходец» и «Элерон» в рамках форума «Армия-2022». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой пресс-службу военного ведомства.
Контракты на изготовление и поставку БПЛА «Орлан-10», «Орлан-30» были подписаны Минобороны РФ со «Специальным технологическим центром», контракты на «Иноходец» – с акционерным обществом «Кронштадт», контракт на БПЛА «Электрон-3» – с акционерным обществом ЭНИКС.
26 июля стало известно, что Россия выразила желание сотрудничать с турецким производителем БПЛА Bayraktar. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Входящая в концерн «Калашников» компания ZALA aero представила серийный образец беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24 14 августа. Компания показала БПЛА перед открытием военно-технического форума «Армия-2022».
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