«Калашников» представил серийный образец беспилотника ZALA 421-24

ZALA 421-24 управляется за счет ручного контролера, в том числе из транспортного средства. Беспилотный комплекс, как отмечает издание, может оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. Он способен летать более получаса на высоте до 1500 м и развивает скорость до 30 км/ч. Дальность связи превышает 3,5 км. Габариты составляют 540х540х190 мм.