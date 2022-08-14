«Калашников» представил серийный образец беспилотника ZALA 421-24
ZALA 421-24 управляется за счет ручного контролера, в том числе из транспортного средства. Беспилотный комплекс, как отмечает издание, может оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. Он способен летать более получаса на высоте до 1500 м и развивает скорость до 30 км/ч. Дальность связи превышает 3,5 км. Габариты составляют 540х540х190 мм.
По словам представителя ZALA aero, беспилотник устойчив в работе в условиях подавления средствами РЭБ. Квадрокоптер уже прошел испытания.
Сегодня в Кремле сообщили, что в церемонии открытия военно-технического форума «Армия–2022» и «Армейских международных игр – 2022» примет участие президент РФ Владимир Путин. 15 августа он посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».
В 2019 г. концерн «Калашников» представил на международной выставке вооружений в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат. Производитель в видеопрезентации сообщил, что беспилотник сам является боеприпасом: он взрывается, достигнув цели. «Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», – говорил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.