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«Калашников» представил серийный образец беспилотника ZALA 421-24

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Входящая в концерн «Калашников» компания ZALA aero представила серийный образец беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24, передает РБК. Компания показала беспилотник перед открытием военно-технического форума «Армия-2022».

ZALA 421-24 управляется за счет ручного контролера, в том числе из транспортного средства. Беспилотный комплекс, как отмечает издание, может оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. Он способен летать более получаса на высоте до 1500 м и развивает скорость до 30 км/ч. Дальность связи превышает 3,5 км. Габариты составляют 540х540х190 мм.

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По словам представителя ZALA aero, беспилотник устойчив в работе в условиях подавления средствами РЭБ. Квадрокоптер уже прошел испытания.

Сегодня в Кремле сообщили, что в церемонии открытия военно-технического форума «Армия–2022» и «Армейских международных игр – 2022» примет участие президент РФ Владимир Путин. 15 августа он посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

В 2019 г. концерн «Калашников» представил на международной выставке вооружений в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат. Производитель в видеопрезентации сообщил, что беспилотник сам является боеприпасом: он взрывается, достигнув цели. «Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», – говорил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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