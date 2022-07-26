Эрдоган: Россия хочет сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar
Россия выразила желание сотрудничать с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», – сказал Эрдоган на закрытом заседании центрального исполнительного комитета правящей партии Справедливости и развития. По словам президента Турции, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также сообщили о своем желании построить на своей территории завод по производству БПЛА.
Сейчас турецкие беспилотники Baykar в боевых действиях в рамках спецоперации использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания-производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.
28 июня турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на производстве Bayraktar TB2, пообещала безвозмездно поставить Украине три летательных аппарата.