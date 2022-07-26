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Эрдоган: Россия хочет сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar

Ведомости

Россия выразила желание сотрудничать с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», – сказал Эрдоган на закрытом заседании центрального исполнительного комитета правящей партии Справедливости и развития. По словам президента Турции, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также сообщили о своем желании построить на своей территории завод по производству БПЛА.

Сейчас турецкие беспилотники Baykar в боевых действиях в рамках спецоперации использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания-производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.

28 июня турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на производстве Bayraktar TB2, пообещала безвозмездно поставить Украине три летательных аппарата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных