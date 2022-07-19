Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с Раиси и Хаменеи
Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что американцы располагают сведениями о планах Ирана обучить российских военнослужащих использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) своего производства уже в июле. Но, по словам Салливана, пока неясно, состоялись ли поставки этих беспилотников.
В рамках своего однодневного визита в Тегеран Путин провел встречи с Раиси и Хаменеи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что лидеры стран в первую очередь обсудят торгово-экономические связи с Ираном и Турцией и региональную кооперацию.
18 июля Ушаков сообщил, что первоочередным вопросом для обсуждения глав государств станет ситуация в Сирии и урегулирование конфликта в стране.
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