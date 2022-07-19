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Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с Раиси и Хаменеи

Ведомости

Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что американцы располагают сведениями о планах Ирана обучить российских военнослужащих использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) своего производства уже в июле. Но, по словам Салливана, пока неясно, состоялись ли поставки этих беспилотников.

В рамках своего однодневного визита в Тегеран Путин провел встречи с Раиси и Хаменеи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что лидеры стран в первую очередь обсудят торгово-экономические связи с Ираном и Турцией и региональную кооперацию.

18 июля Ушаков сообщил, что первоочередным вопросом для обсуждения глав государств станет ситуация в Сирии и урегулирование конфликта в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных