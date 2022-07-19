Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с Раиси и Хаменеи

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что американцы располагают сведениями о планах Ирана обучить российских военнослужащих использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) своего производства уже в июле. Но, по словам Салливана, пока неясно, состоялись ли поставки этих беспилотников.