Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном
Отношения между Россией и Ираном развиваются хорошими темпами. Об этом свидетельствует рекордный товарооборот между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским президентом Ибрахимом Раиси.
«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», — цитирует Путина «РИА Новости».
19 июля президент России прилетел в Тегеран на встречу с Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров с Раиси Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Далее у Путина запланирована встреча с Эрдоганом. Ожидается, что лидеры стран в том числе обсудят вопрос о вывозе зерна из заблокированных черноморских портов Украины и ситуацию в Сирии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах отказаться от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном. Такие заявления делал и председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. По словам Пур-Эбрахими, за последние 9 месяцев объемы торговли между Ираном и Россией превысили $4 млрд. «Ожидается, что, если этот путь продолжится, объем торговли между Ираном и Россией увеличится на 50% за короткий период времени», — отметил он.
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