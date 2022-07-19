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Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном

Ведомости

Отношения между Россией и Ираном развиваются хорошими темпами. Об этом свидетельствует рекордный товарооборот между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским президентом Ибрахимом Раиси.

«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», — цитирует Путина «РИА Новости». 

19 июля президент России прилетел в Тегеран на встречу с Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После переговоров с Раиси Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Далее у Путина запланирована встреча с Эрдоганом. Ожидается, что лидеры стран в том числе обсудят вопрос о вывозе зерна из заблокированных черноморских портов Украины и ситуацию в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах отказаться от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном. Такие заявления делал и председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. По словам Пур-Эбрахими, за последние 9 месяцев объемы торговли между Ираном и Россией превысили $4 млрд. «Ожидается, что, если этот путь продолжится, объем торговли между Ираном и Россией увеличится на 50% за короткий период времени», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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