Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах отказаться от практики применения доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном. Такие заявления делал и председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. По словам Пур-Эбрахими, за последние 9 месяцев объемы торговли между Ираном и Россией превысили $4 млрд. «Ожидается, что, если этот путь продолжится, объем торговли между Ираном и Россией увеличится на 50% за короткий период времени», — отметил он.