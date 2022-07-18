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Песков рассказал о планах отказаться от доллара в сотрудничестве между Россией и Ираном

Ведомости

В будущем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном. Об этом 18 июля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана. Отрывок из беседы был показан в эфире телеканала «Россия-24».

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Иран является партнером России. «Иран — это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — цитирует Пескова ТАСС.

В том же интервью представитель Кремля высказался о санкциях западных стран в отношении России. По словам Пескова, Россия и Иран привыкли жить под санкциями. Он отметил, это та цена, которую страны платят за суверенитет и независимость.

Ранее о том, что Москва и Тегеран не будут использовать американскую валюту во взаимных расчетах, сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. Он рассказал, что в ходе недавнего визита в Москву вместе с главой Центробанка Ирана обсудил это предложение с главой Центрального банка РФ. По его словам, вскоре расчеты между странами будут осуществляться в национальной валюте – риал и рубль. Пур-Эбрахими добавил, что за последние 9 месяцев объемы торговли между Ираном и Россией превысили 4 млрд долларов. «Ожидается, что если этот путь продолжится, объем торговли между Ираном и Россией увеличится на 50% за короткий период времени», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных