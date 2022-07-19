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Духовный лидер Ирана предостерег Эрдогана от военной операции в Сирии

Ведомости

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи во вторник предостерег президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от начала военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Он отметил, что любое нападение на север Сирии определенно нанесет ущерб Турции, Сирии и всему региону. Хаменеи призвал Эрдогана решить вопрос путем переговоров, добавив, что Иран, Турция, Сирия и Россия должны совместно договориться о решении. По словам руководителя Ирана, военная атака на Сирию пойдет на пользу скорее террористам. 

При этом Хаменеи поддержал лидера Турции в стремлении побороть террористические группировки в Сирии. Он добавил, что Иран будет сотрудничать с Турцией по этому вопросу, поскольку Анкара считает его важнейшим для своей безопасности. Иран же «рассматривает безопасность Турции и ее границ как свою собственную безопасность».

Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что Анкара всегда выступала против односторонних санкций в отношении Ирана. Президент Турции добавил, что страна продолжит вести политику в том же направлении. Он сообщил, что Турция поддерживает «законные ожидания» Ирана в переговорах о «ядерной сделке» и призывает бизнес инвестировать в Иран.  

19 июля президент Турции прибыл в Тегеран на встречу с президентом России Владимиром Путиным и иранским лидером Али Хаменеи. В этот день в столице Ирана должны пройти трехсторонние переговоры с участием Путина. Ожидается, что одной из тем станет обсуждение вопроса о вывозе зерна из заблокированных черноморских портов Украины. 

1 июня Эрдоган анонсировал начало новой антитеррористической операции на севере Сирии. Президент Турции отмечал, что ее целью является создание 30-километровой зоны безопасности.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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