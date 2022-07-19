Духовный лидер Ирана предостерег Эрдогана от военной операции в Сирии

При этом Хаменеи поддержал лидера Турции в стремлении побороть террористические группировки в Сирии. Он добавил, что Иран будет сотрудничать с Турцией по этому вопросу, поскольку Анкара считает его важнейшим для своей безопасности. Иран же «рассматривает безопасность Турции и ее границ как свою собственную безопасность».