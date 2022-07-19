В Тегеране началась встреча Путина и Раиси

Помимо этого Песков рассказал в интервью гостелерадио Ирана, что в будущем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном. «Иран — это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — заявил Песков.