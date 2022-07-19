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В Тегеране началась встреча Путина и Раиси

Ведомости

В Тегеране началась встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает «РИА Новости». Ожидается, что темами обсуждения будут двустороннее сотрудничество и международная проблематика.

После переговоров с президентом Раиси Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Далее у Путина будет встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи с лидерами стран ожидаются трехсторонние переговоры, а также заявления от лидеров стран по итогам встречи.   

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что в первую очередь обсуждение между лидерами стран коснется торгово-экономических связей с Ираном и Турцией, а также региональной кооперации.

18 июля стало известно, что Путин и Эрдоган на встрече в Тегеране обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов. Москва готова работать в данном направлении, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако первым вопросом повестки визита, по словам Ушакова, станет обсуждение с Раиси и Эрдоганом ситуации в Сирии и вопросов урегулирования конфликта в стране.

Помимо этого Песков рассказал в интервью гостелерадио Ирана, что в будущем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном. «Иран — это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — заявил Песков.

Ранее по теме: Владимир Путин обсудит в Тегеране ситуацию в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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