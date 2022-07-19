В Тегеране началась встреча Путина и Раиси
В Тегеране началась встреча президента России Владимира Путина и президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает «РИА Новости». Ожидается, что темами обсуждения будут двустороннее сотрудничество и международная проблематика.
После переговоров с президентом Раиси Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Далее у Путина будет встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи с лидерами стран ожидаются трехсторонние переговоры, а также заявления от лидеров стран по итогам встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что в первую очередь обсуждение между лидерами стран коснется торгово-экономических связей с Ираном и Турцией, а также региональной кооперации.
18 июля стало известно, что Путин и Эрдоган на встрече в Тегеране обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов. Москва готова работать в данном направлении, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако первым вопросом повестки визита, по словам Ушакова, станет обсуждение с Раиси и Эрдоганом ситуации в Сирии и вопросов урегулирования конфликта в стране.
Помимо этого Песков рассказал в интервью гостелерадио Ирана, что в будущем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном. «Иран — это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения», — заявил Песков.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.