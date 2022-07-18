Владимир Путин обсудит в Тегеране ситуацию в Сирии

Первым вопросом повестки визита, по словам Ушакова, станет обсуждение с Раиси и Эрдоганом ситуации в Сирии и вопросов урегулирования конфликта в стране в рамках так называемого астанинского формата (Россия, Иран и Турция), который действует с 2017 г. Это первая за два года – с начала пандемии – очная встреча. В астанинском формате кроме Путина примут участие Богданов, Лаврентьев и Костюков. Лидеры трех стран обсудят комплекс мер в целях «достижения окончательного и долгосрочного урегулирования в Сирии». Особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья».