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Владимир Путин обсудит в Тегеране ситуацию в Сирии

Переговоры также затронут судьбу украинского зерна и отношения с Ираном и Турцией
Илья Лакстыгал
Евгений Разумный / Ведомости

19 июля состоится рабочий визит президента России Владимира Путина в Тегеран. Там российский лидер встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом страны Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме российского президента в Тегеран отправятся вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, спецпредставитель России по Ближнему Востоку Михаил Богданов, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, сообщил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.

Урегулирование в Сирии и операция Турции

Первым вопросом повестки визита, по словам Ушакова, станет обсуждение с Раиси и Эрдоганом ситуации в Сирии и вопросов урегулирования конфликта в стране в рамках так называемого астанинского формата (Россия, Иран и Турция), который действует с 2017 г. Это первая за два года – с начала пандемии – очная встреча. В астанинском формате кроме Путина примут участие Богданов, Лаврентьев и Костюков. Лидеры трех стран обсудят комплекс мер в целях «достижения окончательного и долгосрочного урегулирования в Сирии». Особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья».

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По итогам саммита планируется принять совместное заявление, проект подготовлен и практически уже согласован, уточнил Ушаков.

Он также отметил, что «дестабилизирующим фактором в Заевфратье», то есть в северо-восточных районах Сирии, контролируемых сирийскими курдами, является деятельность США. «[Американцы] продолжают активно, настойчиво поощрять сепаратизм, оказывая всестороннюю помощь курдским квазигосударственным структурам, включая поставки им оружия», – сказал помощник президента.

США, однако, являются не единственным внешним игроком. Руководство Турции с октября 2021 г. заявляет о намерении провести против сирийских курдов новую, третью по счету военную операцию. Анкара считает местные формирования аффилированными с запрещенной и признанной террористической Анкарой Рабочей партией Курдистана. «Что касается планов Турции провести на севере Сирии новую операцию против курдских формирований, этот вопрос вполне естественно будет обсуждаться [на встрече Путина в астанинском формате в Тегеране]», – заверил Ушаков. С середины июня скорое начало боевых действий Анкарой против сирийских курдов активно обсуждалось высокопоставленными турецкими официальными лицами. «Российская принципиальная позиция заключается в том, что мы выступаем против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Сирии», – напомнил Ушаков.

Россия и Иран хотят повысить уровень партнерства до стратегического

Ушаков сообщил, что у Путина в Тегеране также состоятся и двусторонние контакты. Важным будет контакт с верховным руководителем Ирана Хаменеи, который станет пятым по счету для российского лидера. Ушаков отметил, что между Путиным и Хаменеи сложился «доверительный диалог» и по ряду вопросов «позиции близки и идентичны».

«Наш президент встретится отдельно с президентом Ирана Раиси и президентом Турции Эрдоганом», – сказал помощник президента. Встреча с Раиси станет третьей за год: 29 июня лидеры провели встречу на полях Каспийского саммита в Ашхабаде, в январе иранский президент приезжал в Москву.

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«В целом Иран – важный партнер России, отношения носят дружественный характер. Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, уровень стратегического партнерства. На этот счет готовится новый межгосударственный договор», – сказал Ушаков.

В ходе контактов с Хаменеи и Раиси Путин обсудит и ситуацию с «ядерной сделкой» (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Ушаков напомнил, что Россия выступает за восстановление СВПД «в той конфигурации, в которой она была утверждена в 2015 г.» соответствующей резолюцией СБ ООН.

«Цель – снять ограничения на нормальное экономическое взаимодействие Ирана с внешним миром. Москва продолжит усилия на данном направлении и считает важным, чтобы контакты по СВПД были продолжены», – сказал Ушаков. Он добавил, что Москва поддерживает установившийся диалог при посредничестве ЕС между Ираном и США.

Встреча с Эрдоганом и экономическое сотрудничество с Турцией

Кроме встречи с Хаменеи и Раиси у Путина также, по словам Ушакова, запланирован контакт с президентом Эрдоганом – первая встреча в этом году, исключая десяток телефонных разговоров. Во время встречи Путина с Эрдоганом будет также обсуждаться и вопрос вывоза зерна из украинских портов. 13 июля переговоры на эту тему прошли в Стамбуле.

Кроме того, в Тегеране запланировано проведение специальных консультаций с турецкими коллегами, посвященных вопросам «дальнейшего совершенствования и наращивания российско-турецкой кооперации, включая вопросы перехода к взаиморасчетам в национальных валютах». Эти встречи будут проведены в первой половине дня 19 июля перед двусторонними контактами Путина с лидерами Ирана и Турции и саммитом в астанинском формате. Последний начнется около 21:00 по московскому времени.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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