МИД Ирана: страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине
Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине, поскольку это ведет лишь к затягиванию военных действий. Об этом заявил глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Al-Monitor.
Журналист издания поинтересовался, поставляет ли Иран России беспилотники, которые впоследствии применяются на Украине. Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран считает неприемлемым продажу оружия какой-либо из сторон, будь то Украина или Россия, для его использования в ходе конфликта.
«Мы не поддерживаем какую-либо из сторон в украинском конфликте, что приведет к его продолжению. Мы решительно против любой войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине», — отметил министр.
Дипломат добавил, что Тегеран будет и дальше способствовать достижению мира на Украине. Добиться этого, по мнению иранского министра, можно дипломатическим путем — с помощью политических переговоров.
В конце августа газета The Washington Post сообщила, что Иран поставил России первую партию беспилотников. По данным издания, использовать их планируется в ходе спецоперации на Украине. В Кремле публикацию назвали «информационным вбросом». Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема закупки иранских беспилотников Россией «искусственно раскручивалась» в американских СМИ.
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