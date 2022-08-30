В Кремле назвали вбросом статью WP о поставках иранских беспилотников в Россию
Публикация американской газеты The Washington Post (WP) является очередным информационным вбросом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о статье издания, утверждающей о начале поставках иранских беспилотников в Россию.
«Washington Post к сожалению публикует очень много информационных вбросов в последнее время», – сказал Песков.
Отношения России и Ирана при этом развиваются динамично и будут развиваться и дальше, добавил он.
По информации WP, 19 августа из Ирана якобы вылетели транспортные самолеты, перевозившие по меньшей мере два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. В частности, первыми среди переданных беспилотников, как утверждается, стали БПЛА серий Mohajer-6 и Shahed. В будущем планируется передача сотен иранских БПЛА различных типов, сообщили представители Белого дома газете.
О том, что власти Ирана планируют передать России несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружения, заявлял еще 12 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи в ходе своего визита в страну 19 июля.
21 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска будут гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотники и активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах (лазерное, электромагнитное оружие и т. д.) По его словам, в 2022 г. на боевое дежурство планируется поставить первую тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», а комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать в войска.
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