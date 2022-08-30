В Кремле назвали вбросом статью WP о поставках иранских беспилотников в Россию

О том, что власти Ирана планируют передать России несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружения, заявлял еще 12 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи в ходе своего визита в страну 19 июля.