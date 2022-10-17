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Политика

Израильский министр призвал Тель-Авив начать поставки военной помощи Украине

Ведомости

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Украине военную помощь. Такое заявление он опубликовал в Twitter.

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом <...> конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — сказано в сообщении.

О том, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты малой дальности, стало известно накануне, 16 октября. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия может получить от Ирана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км, а также «десятки» дополнительных беспилотников Mohajer-6 и большее количество Shahed-136.

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Ранее в МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.

Обязательства западных стран перед Украиной – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Это почти равно ВВП страны за 2022 г., который оценивается МВФ на уровне $130 млрд. Военную помощь Украине оказали уже 40 стран, подсчитали «Ведомости». Только США выделили Украине с начала специальной военной операции 24 февраля около $16,8 млрд. Израиль же до сих пор поставляет Украине только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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