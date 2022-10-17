Израильский министр призвал Тель-Авив начать поставки военной помощи Украине
Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай обратился к правительству страны с предложением начать оказывать Украине военную помощь. Такое заявление он опубликовал в Twitter.
«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом <...> конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — сказано в сообщении.
О том, что Иран собирается поставить России баллистические ракеты малой дальности, стало известно накануне, 16 октября. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия может получить от Ирана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км, а также «десятки» дополнительных беспилотников Mohajer-6 и большее количество Shahed-136.
Ранее в МИД Ирана сообщали, что Россия не будет получать оружие для использования в боевых действиях на Украине от Ирана. По словам министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, иранская сторона считает, что решение этого кризиса находится в политической плоскости и любые поставки оружия сторонам конфликта отдаляют перспективы мирного урегулирования.
Обязательства западных стран перед Украиной – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Это почти равно ВВП страны за 2022 г., который оценивается МВФ на уровне $130 млрд. Военную помощь Украине оказали уже 40 стран, подсчитали «Ведомости». Только США выделили Украине с начала специальной военной операции 24 февраля около $16,8 млрд. Израиль же до сих пор поставляет Украине только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.
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