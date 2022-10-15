WP: США требуют от ЕС увеличить объемы финансовой поддержки Украины

Новые прогнозы Всемирного банка на прошлой неделе предполагают, что экономика Украины сократится на 35% в этом году, а финансовые чиновники страны говорят, что инфляция может достичь 40% в начале следующего года, что близко к определению «гиперинфляции». Несмотря на то, что ситуация на поле боя изменилась, национальный экспорт резко упал, налоговые поступления сократились, миллионы людей бежали из страны.