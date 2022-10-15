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Экономика

WP: США требуют от ЕС увеличить объемы финансовой поддержки Украины

Ведомости

Американские официальные лица подталкивают власти Евросоюза к увеличению объемов финансовой помощи Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Отмечается, что американский минфин требует от блока увеличить как объемы помощи, так и скорость ее предоставления.

«Несколько раз на этой неделе во время встреч мировых финансовых лидеров в Вашингтоне министр финансов Джанет Йеллен призывала своих международных коллег ускорить как скорость, так и количество денег, поступающих на Украину. К ее натиску присоединились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которые в среду выступили на встрече высших финансовых чиновников Всемирного банка», — пишет газета.

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Новые прогнозы Всемирного банка на прошлой неделе предполагают, что экономика Украины сократится на 35% в этом году, а финансовые чиновники страны говорят, что инфляция может достичь 40% в начале следующего года, что близко к определению «гиперинфляции». Несмотря на то, что ситуация на поле боя изменилась, национальный экспорт резко упал, налоговые поступления сократились, миллионы людей бежали из страны.

Евросоюз до конца года тремя траншами предоставит Украине 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро, который страны ЕС согласовали в мае 2022 г., сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. В конце сентября газета Financial Times писала о недовольстве в Белом доме тем, как складывается ситуация с предоставлением Украине финансовой помощи от стран ЕС. По данным издания, американские власти призвали ЕС ускорить выделение средств и увеличить объем помощи.

Ранее стало известно, что руководство Саудовской Аравии выделит Киеву гуманитарную помощь в размере $400 млн, в королевстве пообещали продолжать посреднические усилия и поддерживать «все, что будет способствовать деэскалации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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