Politico: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину

По словам нескольких дипломатов, страны ЕС уже согласились на 85%-ную цифру для первого транша по выплатам. Тем не менее многие источники заявили, что выплаты еще не произведены, хотя, по их словам, таким странам, как Словакия, было обещано быстрое возмещение.