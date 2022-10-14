Politico: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину
Резервный фонд ЕС, предназначенный для помощи странам по замене оружия, поставленного на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов, передает издание Politico.
«Через несколько дней после начала военных действий на Украине ЕС выделил 500 млн евро, поощряя страны вооружать Киев и просить ЕС оплатить счет. Изучив полученные квитанции, Брюссель пришел к выводу, что, по оценкам трех дипломатов, он может покрыть около 85% расходов», — пишет издание.
После получения еще большего количества запросов Брюссель подсчитал, что сможет покрыть только около 46% расходов. Резкое падение процента возмутило Польшу, одного из крупнейших доноров оружия ЕС для Украины и ведущего претендента на возмещение ущерба.
Как считает издание, ослабления окупаемости рискует нанести ущерб репутации ЕС как надежного военного партнера. Страны ЕС, включая Германию и Францию, уже подвергаются критике за недостаточные пожертвования Украине, в то время как некоторые небольшие страны заявляют, что у них заканчиваются поставки.
По словам нескольких дипломатов, страны ЕС уже согласились на 85%-ную цифру для первого транша по выплатам. Тем не менее многие источники заявили, что выплаты еще не произведены, хотя, по их словам, таким странам, как Словакия, было обещано быстрое возмещение.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
Как ранее подсчитали «Ведомости», согласно данным Defensenews.com и Tradingview.com, военно-промышленные корпорации Запада на фоне конфликта на Украине и перевооружения Европы собираются нарастить выручку до $475 млрд к 2025 г. Это на $97 млрд, или 26%, больше, чем в 2021 г., когда доходы составили $378 млрд.
Общая военная помощь Украине с 2014 по 2022 г., которая была уже оказана или заявлена по данным на начало сентября, составила $44 млрд, или четыре оборонных бюджета страны на 2022 г., следует из данных Кильского института мировой экономики.
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