Саудовская Аравия окажет Украине гуманитарную помощь на $400 млн
Руководство Саудовской Аравии выделит Киеву гуманитарную помощь в размере $400 млн, в королевстве пообещали продолжать посреднические усилия и поддерживать «все, что будет способствовать деэскалации», передает госагентство SPA.
14 октября наследный принц Саудовской Аравии и премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний поблагодарил принца за одобрение на Генеральной Ассамблее ООН резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины.
«Президент также выразил благодарность и признательность его королевскому высочеству за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере $400 млн, который будет способствовать облегчению страданий украинских граждан после кризиса», — пишет SPA.
За антироссийскую резолюцию на ГА ООН проголосовали 143 страны, против нее выступили РФ, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия, воздержались — 35 государств. Резолюция также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.
Евросоюз до конца года тремя траншами предоставит Украине 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро, который страны ЕС согласовали в мае 2022 г., сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. В конце сентября газета Financial Times писала о недовольстве в Белом доме тем, как складывается ситуация с предоставлением Украине финансовой помощи от стран ЕС. По данным издания, американские власти призвали ЕС ускорить выделение средств и увеличить объем помощи.