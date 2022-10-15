Газета
Политика

Саудовская Аравия окажет Украине гуманитарную помощь на $400 млн

Ведомости

Руководство Саудовской Аравии выделит Киеву гуманитарную помощь в размере $400 млн, в королевстве пообещали продолжать посреднические усилия и поддерживать «все, что будет способствовать деэскалации», передает госагентство SPA.

14 октября наследный принц Саудовской Аравии и премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний поблагодарил принца за одобрение на Генеральной Ассамблее ООН резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины.

«Президент также выразил благодарность и признательность его королевскому высочеству за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере $400 млн, который будет способствовать облегчению страданий украинских граждан после кризиса», — пишет SPA.

Ранее по теме: Саудовский принц инвестировал $500 млн в компании из РФ перед началом спецоперации

За антироссийскую резолюцию на ГА ООН проголосовали 143 страны, против нее выступили РФ, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия, воздержались — 35 государств. Резолюция также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

Евросоюз до конца года тремя траншами предоставит Украине 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро, который страны ЕС согласовали в мае 2022 г., сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. В конце сентября газета Financial Times писала о недовольстве в Белом доме тем, как складывается ситуация с предоставлением Украине финансовой помощи от стран ЕС. По данным издания, американские власти призвали ЕС ускорить выделение средств и увеличить объем помощи.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных