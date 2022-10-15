Саудовская Аравия окажет Украине гуманитарную помощь на $400 млн

Евросоюз до конца года тремя траншами предоставит Украине 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро, который страны ЕС согласовали в мае 2022 г., сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. В конце сентября газета Financial Times писала о недовольстве в Белом доме тем, как складывается ситуация с предоставлением Украине финансовой помощи от стран ЕС. По данным издания, американские власти призвали ЕС ускорить выделение средств и увеличить объем помощи.