Саудовский принц инвестировал $500 млн в компании из РФ перед началом спецоперации
Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал более $500 млн в акции российских компаний перед началом спецоперации России на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт фондовой биржи Саудовской Аравии.
Стоимость бумаг этих компаний резко упала после начала спецоперации. Bloomberg отмечает, что саудовская компания не ответила на запрос о том, по-прежнему ли ей принадлежат эти активы.
Принц Аль-Валид ибн Талал, племянник нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, является одним из самых богатых людей королевства и одним из самых известных международных инвесторов. Он сотрудничал с Биллом Гейтсом, будучи одним из совладельцев Four Seasons Hotels, и в 2004 г. оказывал поддержку Microsoft в экспансии в Саудовской Аравии. В 2017 г. американский Forbes оценивал состояние Аль-Валида ибн Талала в $18,7 млрд.
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