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Финансы

Саудовский принц инвестировал $500 млн в компании из РФ перед началом спецоперации

Ведомости

Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал более $500 млн в акции российских компаний перед началом спецоперации России на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт фондовой биржи Саудовской Аравии.

Инвестиционная фирма принца Kingdom Holding Co. приобрела депозитарные расписки, выпущенные ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть» в феврале. Агентство не приводит конкретных дат, связанных с приобретением активов.

Стоимость бумаг этих компаний резко упала после начала спецоперации. Bloomberg отмечает, что саудовская компания не ответила на запрос о том, по-прежнему ли ей принадлежат эти активы.

Принц Аль-Валид ибн Талал, племянник нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, является одним из самых богатых людей королевства и одним из самых известных международных инвесторов. Он сотрудничал с Биллом Гейтсом, будучи одним из совладельцев Four Seasons Hotels, и в 2004 г. оказывал поддержку Microsoft в экспансии в Саудовской Аравии. В 2017 г. американский Forbes оценивал состояние Аль-Валида ибн Талала в $18,7 млрд.

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Ранее «Газпром» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. «Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 г. выплачивать нецелесообразно», — цитирует Садыгова пресс-служба «Газпрома».

22 июня «Ведомости» узнали, что Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добываемый «Газпромом» газ. Выдержки из него ранее также приводил «Интерфакс». Сумма дополнительных изъятий в 2022 г. может составить 416 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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