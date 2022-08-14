Саудовский принц инвестировал $500 млн в компании из РФ перед началом спецоперации

Принц Аль-Валид ибн Талал, племянник нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, является одним из самых богатых людей королевства и одним из самых известных международных инвесторов. Он сотрудничал с Биллом Гейтсом, будучи одним из совладельцев Four Seasons Hotels, и в 2004 г. оказывал поддержку Microsoft в экспансии в Саудовской Аравии. В 2017 г. американский Forbes оценивал состояние Аль-Валида ибн Талала в $18,7 млрд.