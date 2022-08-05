Госкомиссия оценила российские запасы нефти и газа

По словам старшего аналитика Альфа-банка Никиты Блохина, почти все лицензии на создание полигонов сейчас находятся у крупных госкомпаний («Газпрома», «Роснефти» и «Татнефти»). «Для расширения возможностей технологического полигона государству также нужно активнее привлекать небольшие частные компании и выработать юридическую базу для изменения налогового законодательства», – считает он. Эксперт также напомнил, что Госкомиссия по запасам на заседании в мае 2022 г. решила, что необходимо ввести классификацию ТРИЗ и уточнить параметры отнесения месторождений к этой категории. Такая классификация с расчетом и введением коэффициентов трудности извлечения нужна, по его словам, чтобы формализовать налоговые стимулы для развития этого сегмента нефтедобычи.