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Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию ООН

Ведомости

За резолюцию, осуждающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали 143 страны, среди которых оказались Венгрия и Сербия. Результаты голосования представлены в новостном твиттер-аккаунте международной организации.

Против резолюции проголосовали пять стран (РФ, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия), воздержались — 35. Резолюция также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Трансляция велась на сайте ООН.

В числе поддержавших антироссийскую резолюцию оказались Венгрия и Сербия, чьи лидеры по многим вопросам поддерживали Россию. Например, венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее обращался к Евросоюзу с призывом снять санкции, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывал прекратить разговоры о новом пакете санкций в отношении России. Сербский президент Александр Вучич отказался выступать за исключение России из Совбеза ООН и заявлял о невозможности введения санкций против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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