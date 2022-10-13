Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию ООН
За резолюцию, осуждающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали 143 страны, среди которых оказались Венгрия и Сербия. Результаты голосования представлены в новостном твиттер-аккаунте международной организации.
Против резолюции проголосовали пять стран (РФ, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия), воздержались — 35. Резолюция также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Трансляция велась на сайте ООН.
В числе поддержавших антироссийскую резолюцию оказались Венгрия и Сербия, чьи лидеры по многим вопросам поддерживали Россию. Например, венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее обращался к Евросоюзу с призывом снять санкции, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывал прекратить разговоры о новом пакете санкций в отношении России. Сербский президент Александр Вучич отказался выступать за исключение России из Совбеза ООН и заявлял о невозможности введения санкций против России.
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