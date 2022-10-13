Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию ООН

В числе поддержавших антироссийскую резолюцию оказались Венгрия и Сербия, чьи лидеры по многим вопросам поддерживали Россию. Например, венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее обращался к Евросоюзу с призывом снять санкции, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывал прекратить разговоры о новом пакете санкций в отношении России. Сербский президент Александр Вучич отказался выступать за исключение России из Совбеза ООН и заявлял о невозможности введения санкций против России.