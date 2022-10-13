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Байден назвал резолюцию ООН демонстрацией отношения мира к действиям России

Ведомости

Президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине, сообщил Guardian.

В поддержку резолюции проголосовали 143 страны, против — пять, воздержались — 35. Резолюция также содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Трансляция велась на сайте ООН.

Против резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Воздержались Китай, Индия, ЮАР Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия и другие.

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«Спустя почти восемь месяцев с начала этой войны мир только что продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии», — прокомментировал антироссийскую резолюцию Байден.

В документе, одобренном Генассамблеей ООН, выражается «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ». Москва осуждается за проведение референдума. Резолюция призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов», а Россию – пересмотреть свое отношение к территориям.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже были опубликованы федеральные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных