Газета
Политика

Reuters: ЕС планирует ввести новые санкции против Ирана

Ведомости

Представители стран Евросоюза предварительно согласовали перечень из восьми лиц и организаций Ирана, в отношении которых будут введены санкции из-за того, что они якобы причастны к поставкам иранских беспилотников в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Окончательное одобрение санкционного перечня должно произойти до утра четверга, отмечает агентство. В Еврокомиссии подчеркнули, что обладают доказательствами поставок беспилотников, а Совет ЕС на заседании в понедельник пришел к согласию касательно того, что реакция ЕС на эти поставки должна последовать незамедлительно.

17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявил, что альянс в ближайшие дни поставит Украине сотни систем для борьбы с беспилотниками.

При этом в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». Песков также отметил «динамичное развитие» отношений между Россией и Ираном.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных