Reuters: ЕС планирует ввести новые санкции против Ирана
Представители стран Евросоюза предварительно согласовали перечень из восьми лиц и организаций Ирана, в отношении которых будут введены санкции из-за того, что они якобы причастны к поставкам иранских беспилотников в Россию. Об этом сообщает Reuters.
Окончательное одобрение санкционного перечня должно произойти до утра четверга, отмечает агентство. В Еврокомиссии подчеркнули, что обладают доказательствами поставок беспилотников, а Совет ЕС на заседании в понедельник пришел к согласию касательно того, что реакция ЕС на эти поставки должна последовать незамедлительно.
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявил, что альянс в ближайшие дни поставит Украине сотни систем для борьбы с беспилотниками.
При этом в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». Песков также отметил «динамичное развитие» отношений между Россией и Ираном.
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