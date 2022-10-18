Глава МИД Украины предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Ираном

При этом в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают. В частности, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В июле Песков отказался комментировать данный вопрос. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». Песков также отметил «динамичное развитие» отношений между Россией и Ираном.