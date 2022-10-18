Глава МИД Украины предложил Зеленскому разорвать дипотношения с Ираном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента страны Владимира Зеленского вопрос о разрыве дипломатических отношений с Ираном, передают «РИА Новости».
«С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном России я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», – сказал он.
Накануне украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе спецоперации на Украине. Кулеба на заседании Совета ЕС призвал ввести санкции против Ирана, который уже находится под санкциями.
При этом в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают. В частности, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В июле Песков отказался комментировать данный вопрос. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». Песков также отметил «динамичное развитие» отношений между Россией и Ираном.
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