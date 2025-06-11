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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным его связывают хорошие отношения. Американский лидер добавил, что последний разговор с главой российского государства был посвящен урегулированию украинского конфликта. Об этом Трамп рассказал в подкасте Pod Force One газеты New York Post.

Трамп вновь сказал, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он стал президентом США в 2020 г. Тогда выборы были сфальсифицированы, заявил американский президент.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «Форума будущего – 2050» сказал, что у президентов России и США рабочие отношения, в телефонных разговорах они сразу переходят к сути вопроса. «Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд», – заключил он.

4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 10 минут. Глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Также лидеры стран обсудили Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке. Тогда Трамп охарактеризовал четвертую беседу с президентом РФ, как хорошую, но не ту, «которая приведет к немедленному перемирию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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