Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным его связывают хорошие отношения. Американский лидер добавил, что последний разговор с главой российского государства был посвящен урегулированию украинского конфликта. Об этом Трамп рассказал в подкасте Pod Force One газеты New York Post.
Трамп вновь сказал, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он стал президентом США в 2020 г. Тогда выборы были сфальсифицированы, заявил американский президент.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «Форума будущего – 2050» сказал, что у президентов России и США рабочие отношения, в телефонных разговорах они сразу переходят к сути вопроса. «Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд», – заключил он.
4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 10 минут. Глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что одной из тем разговора стало нападение Украины на аэродромы стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. Также лидеры стран обсудили Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке. Тогда Трамп охарактеризовал четвертую беседу с президентом РФ, как хорошую, но не ту, «которая приведет к немедленному перемирию».