Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «Форума будущего – 2050» сказал, что у президентов России и США рабочие отношения, в телефонных разговорах они сразу переходят к сути вопроса. «Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд», – заключил он.