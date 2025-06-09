Лавров: в телефонных разговорах Путин и Трамп сразу переходят к сути
У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, в телефонных разговорах они сразу переходят к сути вопроса. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «Форума будущего – 2050».
«Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд», – заключил он.
4 июня состоялся четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 г. Он длился чуть более часа, за это время лидеры обсудили итоги второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о личной встрече главы государств не договаривались, так как для этого нужна соответствующая подготовка.
Предыдущий контакт лидеров РФ и США состоялся 19 мая. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу содержательной, откровенной и полезной. Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.