В Кремле заявили о большом числе «завалов» в отношениях РФ и США

В Кремле заявили о большом числе «завалов» в отношениях РФ и СШАНо, по словам Пескова, диалог между странами продолжается
Между Россией и США сейчас продолжается диалог. Он осуществляется дипломатическими ведомствами в рамках пониманий, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Скажем так: завалов очень много в двусторонних отношениях. Конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты. Но вот именно такая сложная поэтапная работа началась и будет продолжена», – заявил Песков.
До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказывал, что РФ и США вскоре проведут новый раунд переговоров по устранению раздражителей в своих отношениях. Он запланирован в Москве. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, почему в этот раз встречу решили перенести из Стамбула.
Песков ответил, что Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей двусторонних отношений.
«Что касается украинского урегулирования, то там есть посреднические усилия в первую очередь, которые прикладывают Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь контакты происходят в третьей стране», – отметил пресс-секретарь главы страны.
Дарчиев отмечал, что переговоры идут трудно из-за противников России в американском конгрессе. По его мнению, до полного восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном еще далеко. Тем не менее посол подчеркнул важность «движения вперед». По его словам, эта позиция отражает итоги предыдущего раунда консультаций, состоявшихся 10 апреля в Стамбуле, после которого было принято решение о переносе переговоров в Москву.