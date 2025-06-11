В Кремле заявили о большом числе «завалов» в отношениях РФ и США

Дарчиев отмечал, что переговоры идут трудно из-за противников России в американском конгрессе. По его мнению, до полного восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном еще далеко. Тем не менее посол подчеркнул важность «движения вперед». По его словам, эта позиция отражает итоги предыдущего раунда консультаций, состоявшихся 10 апреля в Стамбуле, после которого было принято решение о переносе переговоров в Москву.