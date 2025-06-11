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В Кремле заявили о большом числе «завалов» в отношениях РФ и США

Но, по словам Пескова, диалог между странами продолжается
Ведомости

Между Россией и США сейчас продолжается диалог. Он осуществляется дипломатическими ведомствами в рамках пониманий, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скажем так: завалов очень много в двусторонних отношениях. Конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты. Но вот именно такая сложная поэтапная работа началась и будет продолжена», – заявил Песков.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказывал, что РФ и США вскоре проведут новый раунд переговоров по устранению раздражителей в своих отношениях. Он запланирован в Москве. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, почему в этот раз встречу решили перенести из Стамбула.

Песков ответил, что Россия и США напрямую осуществляют контакты для устранения раздражителей двусторонних отношений.

«Что касается украинского урегулирования, то там есть посреднические усилия в первую очередь, которые прикладывают Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь контакты происходят в третьей стране», – отметил пресс-секретарь главы страны.

Дарчиев отмечал, что переговоры идут трудно из-за противников России в американском конгрессе. По его мнению, до полного восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном еще далеко. Тем не менее посол подчеркнул важность «движения вперед». По его словам, эта позиция отражает итоги предыдущего раунда консультаций, состоявшихся 10 апреля в Стамбуле, после которого было принято решение о переносе переговоров в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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