Политика

Перед переговорами с султаном Малайзии Путин встретился с гендиректором Эрмитажа

Ведомости

Президент Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским перед переговорами с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом. Об этом сообщает Кремль.

Встреча глав РФ и Малайзии проходит в георгиевском зале Эрмитажа в Санкт-Петербурге. После экскурсии по музею лидеры стран проведут беседу тет-а-тет.

Встречу Путина и Ибрагима 26 января анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В начале августа 2025 г. российский лидер принял султана в Кремле. Отмечалось, что он стал первым лидером Малайзии, который посещает РФ с государственным визитом после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 г. Состоялись переговоры двух делегаций в узком составе.

