Путин встретится с султаном Малайзии в Санкт-Петербурге

В начале августа 2025 г. Путин принял султана Ибрагима в Кремле. Отмечалось, что он стал первым лидером Малайзии, который посещает РФ с государственным визитом после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 г. Состоялись переговоры двух делегаций в узком составе.