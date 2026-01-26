Газета
Главная / Политика /

Путин встретится с султаном Малайзии в Санкт-Петербурге

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург проведет встречу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также в программе президента – участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Кроме того, запланированы рабочие встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В начале августа 2025 г. Путин принял султана Ибрагима в Кремле. Отмечалось, что он стал первым лидером Малайзии, который посещает РФ с государственным визитом после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 г. Состоялись переговоры двух делегаций в узком составе.

