О чем говорили Владимир Путин и король Малайзии Ибрагим

Владимир Путин недавно принимал гостей из Малайзии. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим был в России с официальным визитом 13–16 мая, с Путиным он встречался 14 мая. Визит запомнился тем, что на заявлении для прессы Путин рассказал историю о том, что спросил премьера про три трона в Андреевском зале Кремля: если на двух сидели царь и царица, то для кого же был третий трон? «Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены». Господин премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю», – сказал Путин. Ибрагим расхохотался, добавив, что понял, что третий трон для матери царя. Королю, к слову, Владимир Путин три трона тоже показал. До майской встречи Путин и Ибрагим виделись на полях Восточного экономического форума в сентябре 2024 г.