Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

О чем говорили Владимир Путин и король Малайзии Ибрагим

Монарх впервые приехал в Россию с государственным визитом
Елена Мухаметшина
Владимир Кулагин
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в Кремле принял Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. Это первый лидер Малайзии, который посещает Россию с государственным визитом после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 г. Визит начался с церемонии встречи президента и короля в Георгиевском зале Кремля, гимнов двух стран, а затем приветствия членов делегаций. После этого в зеленой гостиной Кремля начались переговоры двух делегаций в узком составе.

Дипломатические отношения между Россией и Малайзией поддерживаются уже почти 60 лет (были установлены в 1967 г. – «Ведомости»), сказал Путин: «Мы дорожим дружественными отношениями с вашей страной». Президент подчеркнул, что между двумя странами налажен политический диалог, диалог на уровне правительств и парламентов. Торговый оборот между странами растет хорошими темпами – с января по май 2025 г. показатель увеличился на 40%, сказал Путин. Он напомнил, что трижды посещал Малайзию и у него остались «самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны»: «Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна. Нас и встречали всегда на очень хорошем, высоком уровне, очень доброжелательно. И я, и члены моей делегации, которые посещали вашу страну, всегда с благодарностью об этом вспоминаем».

Напомнил Путин и о сотрудничестве России и Малайзии на международных площадках, в частности ООН. По его словам, одним из приоритетов внешней политики России на азиатском направлении является развитие диалога с АСЕАН, где Малайзия председательствует в этом году. Россия поддержала желание Малайзии стать государством-партнером БРИКС, отметил президент. «Я убежден, ваше величество, что ваш визит будет не только плодотворным и полезным, но хотелось бы выразить надежду, что и вам, и всем членам вашей делегации доставит удовольствие знакомство с Москвой, которая, безусловно, является одним из наиболее быстро развивающихся и ярких мегаполисов мира. Добро пожаловать, ваше величество», – завершил Путин свое выступление в открытой части.

Участники переговоров

С российской стороны в переговорах в узком составе участвовали помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки Валерий Фальков (он же является сопредседателем совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству), замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Александр Панкин. В делегации же Малайзии были министр обороны Мохамед Нордин, генсек МИД Амран Зин, посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи, управляющий королевским двором Азми Рохани, церемониймейстер Верховного правителя Розайнор Рамли, старший личный секретарь султана Джаба Мохд Ноа и советник султана Мухаммад Сонг.

Султан Ибрагим поблагодарил Путина за прием: «Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами. Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение и устойчивость». Малайзия была одним из первых государств АСЕАН, установивших дипломатические отношения с Россией, напомнил султан. По его словам, в Малайзии воспринимают Россию «как партнера, которому можно доверять». Поэтому нынешний визит является возможностью еще больше улучшить отношения между странами, добавил король. «Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег. Я уверен, что именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами, чтобы они получали от этого непосредственную пользу», – сказал султан Ибрагим.

Король Малайзии прибыл в Россию 5 августа и пробудет здесь до 10 августа. После Москвы он отправится в Казань, там его будет принимать глава Татарстана Рустам Минниханов. В Казани обсудят сотрудничество в сфере туризма и аграрно-промышленной отрасли. Также султан посетит Казанский вертолетный завод.

Владимир Путин недавно принимал гостей из Малайзии. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим был в России с официальным визитом 13–16 мая, с Путиным он встречался 14 мая. Визит запомнился тем, что на заявлении для прессы Путин рассказал историю о том, что спросил премьера про три трона в Андреевском зале Кремля: если на двух сидели царь и царица, то для кого же был третий трон? «Господин премьер-министр, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены». Господин премьер-министр не будет на меня сердиться, что я такие вещи рассказываю», – сказал Путин. Ибрагим расхохотался, добавив, что понял, что третий трон для матери царя. Королю, к слову, Владимир Путин три трона тоже показал. До майской встречи Путин и Ибрагим виделись на полях Восточного экономического форума в сентябре 2024 г.

В последние годы взаимодействие между Россией и Малайзией активизировалось. Основу российского экспорта составляют продукция химической промышленности, каучук, металлы, минеральные продукты, продовольствие и сельхозсырье. Импорт включает машины и оборудование, транспортные средства, продовольствие и сельскохозяйственные товары.

Король Малайзии впервые прилетел в Москву с госвизитом

Политика / Международные отношения

В Малайзии довольно необычная политическая система – территориально она делится на штаты и на султанаты (девять султанатов с наследственной властью, пять штатов – с выборной), напоминает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. Верховный монарх выбирается из глав девяти семей, возглавляющих султанаты, на один пятилетний срок. Ибрагим, глава штата Джохор, возглавляет Малайзию с января 2024 г. «Малайзия при этом – конституционная монархия, где исполнительная власть фактически в руках у премьер-министра. Но король – духовный лидер страны, а также верховный главнокомандующий в случае вооруженных конфликтов», – объясняет Терских. По его словам, монарх, в принципе, редко вообще выезжает за пределы Малайзии: «Поэтому нынешний визит носит символический характер – абы куда он не поедет». Терских рассматривает нынешнюю поездку короля как цементирование предыдущих договоренностей и в целом укрепление вектора на сотрудничество с Россией: «Кроме того, стоит брать в расчет, что монарх – глава одного из вечных «кланов» Малайзии, в отличие от сменяемых премьеров».

Это первый визит короля Малайзии в Россию, и пусть он носит скорее церемониальный характер, но в то же время это важный показатель внимания и интереса к России, говорит директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. «Премьер-министр Малайзии занимается реальным управлением и определением политической линии, король – фигура церемониальная, но его влияние проявляется во многих аспектах, не всегда формализованных. Так как Малайзия – страна с довольно традиционным и достаточно иерархическим обществом, такие контакты очень важны», – заключает Колдунова.

С тем, что визит короля Малайзии в Россию важен, соглашается и руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. «У Путина выстроены очень хорошие личные отношения с премьером Анваром Ибрагимом. Но важно, что контакты расширяются и происходят не только на уровне правительства, но и на уровне малайской элиты. Все это – признание особого статуса двухсторонних отношений», – полагает Мосяков. По его словам, у сторон есть большие планы по промышленным и инфраструктурным проектам в Малайзии. Активно развивается сотрудничество в IT-безопасности (например, госсектор Малайзии использует антивирус «Лаборатории Касперского», а не западные аналоги), образовании. Но политическое взаимодействие в отношениях со странами Юго-Восточной Азии доминирует над экономическим – как из-за угрозы вторичных санкций, так и по географическим причинам, заключает Мосяков.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных