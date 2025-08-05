Король Малайзии впервые прилетел в Москву с госвизитом

Агентство Bernama сообщало, что визит Султана Ибрагима продлится с 5 по 10 августа. Он отправился с базы королевских ВВС Малайзии около 8:55 утра по местному времени (3:55 мск) 4 августа. Малайзийский лидер должен встретиться с Путиным 6 августа.