Король Малайзии впервые прилетел в Москву с госвизитом
Самолет короля Малайзии Султана Ибрагима приземлился в аэропорту «Внуково-2». Глава малайзийского государства впервые прибыл в Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина, передает «РИА Новости».
Агентство Bernama сообщало, что визит Султана Ибрагима продлится с 5 по 10 августа. Он отправился с базы королевских ВВС Малайзии около 8:55 утра по местному времени (3:55 мск) 4 августа. Малайзийский лидер должен встретиться с Путиным 6 августа.
8 августа король Малайзии полетит в Казань. Принимать его будет глава Татарстана Рустам Минниханов. Политики обсудят туристическое сотрудничество, а также партнерство в области халяльной продукции, сельского хозяйства и агротехнологий.
2 августа в Кремле отметили, что лидер Малайзии и президент России обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений и «актуальные международные и региональные вопросы».