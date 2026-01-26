Путин: Россию просят не атаковать инфраструктуру Украины
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил, что Россию просят не наносить удары по инфраструктуре Украины, хотя беспилотные атаки по российским регионам продолжаются.
Дрозденко рассказывал Путину, какие меры применяются для защиты области от атак беспилотников. Он сообщил, что уже завершилось строительство 16 объектов из 17 – это вышки, горки, казармы. Губернатор подчеркнул, что это дает эффект, ведь попытки атаковать продолжаются.
«Да. А нас просят этого не делать», – ответил Путин.
На это Дрозденко заявил, что «это надо делать, потому что это очень важно».
25 января Минобороны РФ сообщало, что российская армия поразила объект энергетической инфраструктуры на Украине. Удар был нанесен по энергообъекту, обеспечивающему работу военно-промышленного комплекса страны.