Путин: Россию просят не атаковать инфраструктуру Украины

Дрозденко рассказывал Путину, какие меры применяются для защиты области от атак беспилотников. Он сообщил, что уже завершилось строительство 16 объектов из 17 – это вышки, горки, казармы. Губернатор подчеркнул, что это дает эффект, ведь попытки атаковать продолжаются.