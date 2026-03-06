«Аэрофлот» завершит вывозные рейсы из ОАЭ 11 марта
«Аэрофлот» 11 марта завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров по ранее приобретенным билетам. Об этом сообщили в авиакомпании.
Рейсы, запланированные на эту дату, станут последними в рамках программы вывоза. Полеты перевозчика между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены. Возобновление рейсов будет зависеть от стабилизации обстановки в регионе Персидского залива.
По данным авиакомпании, сейчас в ОАЭ остаются около 7600 пассажиров «Аэрофлота». С учетом уже перевезенных в Россию 2700 человек перевозчику необходимо выполнить 19 рейсов на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777. До 11 марта компания планирует вывезти всех пассажиров с билетами «Аэрофлота». Если же пассажир откажется от предложенного вывозного рейса, то ему оформят возврат денег.
Также перевозчик отметил, что на рейсах 9, 10 и 11 марта могут появиться свободные места для граждан РФ, у которых нет ранее купленных билетов на рейсы компании из ОАЭ в Москву. О начале продаж будет объявлено отдельно.
6 марта Минтранс сообщил, что с начала недели российские и зарубежные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 000 пассажиров. Со 2 по 5 марта было выполнено 105 рейсов. В министерстве отметили, что ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока постепенно стабилизируется. Авиакомпаниям удается выполнять в сутки больше рейсов, чем было запланировано.