«Аэрофлот» завершит вывозные рейсы из ОАЭ 11 марта

6 марта Минтранс сообщил, что с начала недели российские и зарубежные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 000 пассажиров. Со 2 по 5 марта было выполнено 105 рейсов. В министерстве отметили, что ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока постепенно стабилизируется. Авиакомпаниям удается выполнять в сутки больше рейсов, чем было запланировано.