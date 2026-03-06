Продажи игристых вин выросли на 35% в преддверии 8 Марта
Продажи игристых вин в преддверии Международного женского дня выросли на 35% в штуках. Об этом «Ведомостям» рассказали в сети SimpleWine.
Доминирующим в продажах игристых вин остается брют (рост на 43% в феврале относительно прошлого года). Заметен и рост среди менее популярных полусладких вин (+69%) и экстра брют (+53%).
Наибольшим спросом накануне 8 Марта пользовались белые и розовые вина – их рост составил около 35%. Интерес покупателей вырос к креманам (+44%), просекко (+40%) и шампанскому (+16%), а также кап классик (+91%) и франчакорта (+49%).
Основную часть покупок совершают клиенты старше 36 лет (76% от всех продаж), наименьшая доля у покупателей от 18 до 25 лет (3%). При этом молодая аудитория в феврале стала самой быстрорастущей: спрос на игристое в феврале прошлого года вырос на 34%, а в этом на 90%.
По данным Росалкогольтабакконтроля, с января по февраль 2026 г. производство тихих и игристых вин снизилось на 14,2% до 4,37 млн декалитров (дал) и 21,6% до 1,89 млн дал соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По версии руководителя WineRetail Александра Ставцева, сокращение производства вина связано с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов.