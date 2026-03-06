Продажи игристых вин выросли на 35% в преддверии 8 Марта

Основную часть покупок совершают клиенты старше 36 лет (76% от всех продаж), наименьшая доля у покупателей от 18 до 25 лет (3%). При этом молодая аудитория в феврале стала самой быстрорастущей: спрос на игристое в феврале прошлого года вырос на 34%, а в этом на 90%.