Производство игристых вин снизилось на 21,6% с начала года

Производство крепких напитков крепостью выше 9% снизилось на 0,5% до 11,71 млн дал. Слабоалкогольная продукция упала на 38% до 131 000 дал, коньяк – на 20,5% до 751 200 дал, а другие крепкие напитки – на 6,9% до 986 400 дал. Также сократилось производство напитков брожения, включая пиво, пивные коктейли, сидр, пуаре и медовуху. По данным участников рынка, которые приводит «Коммерсантъ», в феврале 2026 г. объем розлива этих напитков снизился на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Падение связано в основном с низкими продажами в сегменте HoReCa (ресторанно-гостиничный бизнес).