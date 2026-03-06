Производство игристых вин снизилось на 21,6% с начала года
В период с января по февраль 2026 г. производство тихих и игристых вин снизилось на 14,2% до 4,37 млн декалитров (дал) и 21,6% до 1,89 млн дал соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).
За указанный период в России произвели 18,35 млн дал алкогольных напитков, не считая пива, пивных коктейлей, сидра, пуаре и медовухи. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 г.
По мнению руководителя WineRetail Александра Ставцева, сокращение производства вина связано с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов. С начала 2026 г. ставка на тихое вино возросла со 113 до 148 руб. за литр, на игристое – со 125 до 160 руб. Ставцев считает, что виноделы могли создать запасы в конце 2025 г. перед повышением налогов и сейчас постепенно их реализуют.
Он также отметил, что на производство вина влияет снижение продаж в некоторых каналах и ценовых сегментах. По данным РАТК, в январе 2026 г. розничные продажи тихого вина упали на 3,1% по сравнению с прошлым годом и составили 4,22 млн дал. В то же время продажи игристого вина выросли на 4%, достигнув 2,1 млн дал.
Значительное снижение производства наблюдается и в других категориях, отмечает «Коммерсантъ». Например, выпуск виноградосодержащих напитков без спирта упал на 76,4% до 4300 дал, плодовой алкогольной продукции – на 59,9% до 96 900 дал. Единственная категория, где отмечен рост, – это виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом. Их производство увеличилось на 68,9% и составило 2150 дал.
Производство крепких напитков крепостью выше 9% снизилось на 0,5% до 11,71 млн дал. Слабоалкогольная продукция упала на 38% до 131 000 дал, коньяк – на 20,5% до 751 200 дал, а другие крепкие напитки – на 6,9% до 986 400 дал. Также сократилось производство напитков брожения, включая пиво, пивные коктейли, сидр, пуаре и медовуху. По данным участников рынка, которые приводит «Коммерсантъ», в феврале 2026 г. объем розлива этих напитков снизился на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Падение связано в основном с низкими продажами в сегменте HoReCa (ресторанно-гостиничный бизнес).
Вместе с тем производство водки выросло на 1,5% до 7,74 млн дал, а ликеро-водочных изделий – на 4,2% до 2,23 млн дал. Увеличение выпуска этих напитков может быть связано с ростом спроса на них в начале 2026 г. Как сообщал «Коммерсантъ», в январе продажи алкоголя крепче 9% увеличились более чем на 4,1% по сравнению с прошлым годом.
В 2025 г. наибольшим спросом пользовалась водка стоимостью от 1500 до 2000 руб., сообщила компания Simple Group. Ее продажи выросли на 112% по сравнению с предыдущим годом, они составили 49% от общего объема продаж в данной категории. При этом основной объем продаж – 99% – приходился на ценовой сегмент от 1000 до 3000 руб.