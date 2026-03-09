Газета
Пугачева может потерять товарный знак «Баронесса фон Орбах»

Певица Алла Пугачева рискует лишиться прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах» в августе, если не продлит срок действия исключительного права, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. Регистрация этого обозначения впервые состоялась в 1997 г.

Бывший супруг певицы Миколас Орбакас, отец Кристины Орбакайте, имеет аристократическое происхождение и является потомственным литовским бароном фон Орбахом. Пугачева неоднократно продлевала регистрацию знака, последняя запись была внесена в государственный реестр в 2016 г., что позволяло использовать его до августа 2026 г.

Данный товарный знак дает певице право на реализацию в России широкого ассортимента продукции под этим брендом. В перечень товаров входят парфюмерия, косметические средства, аудио- и видеодиски, книги, ювелирные украшения и одежда.

В октябре 2025 г. Пугачева лишилась прав на товарный знак «Рецитал», действовавший на территории России. Товарный знак был зарегистрирован для музыкальной группы, в сотрудничестве с которой Пугачева записала альбом «Как тревожен этот путь».

