Главная / Общество /

Пугачева потеряла права на товарный знак «Рецитал» в России

Ведомости

Певица Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак «Рецитал», действовавший на территории России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Срок действия знака истек в октябре 2025 г.

Товарный знак «Рецитал» был зарегистрирован для музыкальной группы, в сотрудничестве с которой Пугачева записала альбом «Как тревожен этот путь». По документам, заявка на регистрацию была подана в Роспатент в 2015 г., а решение о регистрации принято в 2017 г.

5 ноября «РИА Новости» писали, что Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина» в апреле 2026 г., если не продлит срок действия исключительного права. Знак был зарегистрировал в 1997 г. Певица не раз продлевала срок действия регистрации знака. Последнее внесение записи в Государственный реестр произошло в 2016 г. – тогда товарный знак был продлен до 25 апреля 2026 г.

