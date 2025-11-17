Пугачева потеряла права на товарный знак «Рецитал» в России

5 ноября «РИА Новости» писали, что Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина» в апреле 2026 г., если не продлит срок действия исключительного права. Знак был зарегистрировал в 1997 г. Певица не раз продлевала срок действия регистрации знака. Последнее внесение записи в Государственный реестр произошло в 2016 г. – тогда товарный знак был продлен до 25 апреля 2026 г.