Пугачева потеряла права на товарный знак «Рецитал» в России
Певица Алла Пугачева лишилась прав на товарный знак «Рецитал», действовавший на территории России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.
Срок действия знака истек в октябре 2025 г.
Товарный знак «Рецитал» был зарегистрирован для музыкальной группы, в сотрудничестве с которой Пугачева записала альбом «Как тревожен этот путь». По документам, заявка на регистрацию была подана в Роспатент в 2015 г., а решение о регистрации принято в 2017 г.
5 ноября «РИА Новости» писали, что Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина» в апреле 2026 г., если не продлит срок действия исключительного права. Знак был зарегистрировал в 1997 г. Певица не раз продлевала срок действия регистрации знака. Последнее внесение записи в Государственный реестр произошло в 2016 г. – тогда товарный знак был продлен до 25 апреля 2026 г.