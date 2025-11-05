Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина» в России
Певица Алла Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина» в апреле 2026 г., если не продлит срок действия исключительного права. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Из документов следует, что первоначальная регистрация товарного знака «Кристина» состоялась в 1997 г. Артистка неоднократно продлевала срок действия регистрации знака. Последнее внесение записи в Государственный реестр произошло в 2016 г. – тогда товарный знак был продлен до 25 апреля 2026 г.
Под товарным знаком «Кристина» на территории России разрешены производство и продажа одежды, головных уборов, игрушек, напитков, включая алкогольные, табака и другой продукции. Также предусмотрены организация досуга, путешествий и предоставление образовательных услуг.
10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом) вышло интервью Пугачевой. После этого к певице были поданы иски от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и ветерана афганской войны Александра Трещева. В обоих случаях заявления были возвращены заявителям. Трещев утверждает, что воспринял высказывания певицы в интервью на свой счет. По его мнению, Пугачева порочила честь президента, выражала сомнения в правильности принимаемых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
27 октября «РИА Новости» писали, что Трещев подал к Пугачевой уже шестой иск на 1,5 млрд руб. Заявление поступило в Пресненский суд Москвы, где уже отказывались рассматривать его иск.