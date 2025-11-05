Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина» в России

10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом) вышло интервью Пугачевой. После этого к певице были поданы иски от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и ветерана афганской войны Александра Трещева. В обоих случаях заявления были возвращены заявителям. Трещев утверждает, что воспринял высказывания певицы в интервью на свой счет. По его мнению, Пугачева порочила честь президента, выражала сомнения в правильности принимаемых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.