Главная / Общество /

Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Ведомости

Ветеран Афганистана Александр Трещев подал уже шестой иск к певице Алле Пугачевой. В этот раз заявление поступило в Пресненский суд Москвы, где уже отказывались рассматривать его иск, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

«В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой», – сказано в изученных агентством данных суда.

Трещев требует от Пугачевой выплаты в 1,5 млрд руб. Он уже подавал иски в четыре суда (дважды в один из них). Все заявления не были рассмотрены.

21 октября стало известно, что Одинцовский суд Московской области вернул без рассмотрения иск и Трещева, и главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к Пугачевой. Иск последнего был возвращен в связи с невыполнением указаний судьи, а дело ветерана – по причине неподсудности данному суду.

Поводом для исков стало интервью Пугачевой, вышедшее 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства. По мнению истца, в интервью Пугачева порочила честь президента, выражала сомнения в правильности принимаемых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

