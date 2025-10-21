Суд Подмосковья не стал рассматривать иски к Пугачевой

Поводом для исков стало интервью Пугачевой, вышедшее 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, поскольку, по его утверждению, воспринял высказывания певицы на свой счет. По мнению истца, в интервью Пугачева порочила честь президента, выражала сомнения в правильности принимаемых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.