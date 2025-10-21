Суд Подмосковья не стал рассматривать иски к Пугачевой
Одинцовский суд Московской области возвратил без рассмотрения иски, поданные главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным и ветераном афганской войны Александром Трещевым к певице Алле Пугачевой. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы инстанции.
В обоих случаях заявления были возвращены заявителям. Иск Бородина был возвращен в связи с невыполнением указаний судьи, а дело Трещева – по причине неподсудности данному суду.
Поводом для исков стало интервью Пугачевой, вышедшее 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, поскольку, по его утверждению, воспринял высказывания певицы на свой счет. По мнению истца, в интервью Пугачева порочила честь президента, выражала сомнения в правильности принимаемых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев требует взыскать с певицы 1,5 млрд руб. Свой иск он направил одновременно в четыре суда, однако ни один из них пока не принял его к производству.
После выхода интервью официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это был «базар лицемерия». Такую аналогию она провела с названием произведения «Ярмарка тщеславия».